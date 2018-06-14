Мосгорсуд признал законным решение о блокировке Telegram

Московский городской суд на заседании в четверг признал законным решение нижестоящей инстанции об ограничении доступа на территории России к мессенджеру Telegram.

"Решение Таганского районного суда города Москвы от 13 апреля 2018 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу заинтересованного лица - Telegram Messenger Limited Liability Partnership - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной коллегии по гражданским делам.

После этого судебное решение официально вступило в законную силу. Впрочем, право реализовывать его Роскомнадзор в рамках отдельной процедуры получил сразу после решения суда первой инстанции.

Адвокаты, представляющие интересы Telegram, с решением опять не согласились и уже выразили намерение обжаловать его в президиуме Мосгорсуда. "Мы будем использовать все возможности для обжалования, следующая инстанция - кассационная, в президиуме Мосгорсуда", - сообщил ТАСС представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев.

Юрист уточнил, что после президиума жалоба будет подана в Верховный суд. Это, по его словам, необходимо для исчерпания возможностей по обжалованию в России, после чего будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека. "ЕСПЧ уже заинтересовался этим делом и запросил копию принятого сегодня решения Мосгорсуда", - отметил Ахметгалиев.

В ФСБ и Роскомнадзоре по-прежнему настаивают на том, что из-за отказа Telegram соблюдать закон и предоставлять спецслужбам коды шифрования под угрозой оказываются простые люди, поскольку мессенджер активно используют террористы при координации своих действий. Аргументацию же юристов и владельца Telegram о том, что предоставить ключи ФСБ технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

В ходе заседания Мосгорсуда представитель Роскомнадзора отметила, что ведомство уважает личную жизнь и частную переписку граждан, но законодательство надо исполнять. "Уже год мы не можем получить информацию для декодирования, при этом Telegram активно используется террористами. Об этом не раз говорили силовые ведомства", - отметила юрист Роскомнадзора.

Представитель ФСБ, которая признана заинтересованным лицом по делу и присутствовала в Мосгорсуде, также просила оставить блокировку в силе. По ее словам, ключи дешифровки нужны ФСБ для защиты государства, общества и граждан. "Эти данные необходимы для оперативно-розыскной деятельности и предотвращения преступлений", - отметила сотрудница ФСБ.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Согласно решению, оно подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил о технической невозможности исполнить приказ ФСБ.

