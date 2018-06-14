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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ярославле задержан посадивший сына на цепь мужчина

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославле задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в истязании 13-летнего сына.

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Напомним, в отношении отца многодетного семейства, живущего в Некрасовском районе, следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). Предварительно установлено, что он применял "недопустимые методы воспитания к своему 13-летнему сыну, причиняя ему физическую боль и психические страдания".

От родственницы пострадавшего подростка удалось узнать, что мальчика за провинность сажали на цепь. Кроме того, в мае родители, уезжавшие с частью детей отдыхать на юг, оставляли дома в одиночестве свою десятилетнюю дочь.

По словам официального представителя СУ СК России по Ярославской области Кристины Гузовской, сейчас часть детей из этой семьи (всего там четверо несовершеннолетних детей) находятся в больнице, часть - в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Медвежонок".

Решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

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