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14.06.2018 13:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Москве бездомные открыли свой чемпионат по футболу

Текст: Наталья Лебедева

В столичном парке Сокольники крупнейшие благотворительные организации помощи бездомным и их подопечные провели свой чемпионат по футболу. И доказали, что это игра для всех.

В обычной жизни бездомные стараются не привлекать к себе внимания, а на футбольном поле они вдруг оказались в его центре. Чистая форма, традиционные рукопожатия перед игрой - этого так не хватало новоиспеченным футболистам, которые привыкли жить с клеймом "бомж".

Фото: Государственный архив Ростовской области
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У многих бездомных проблемы со здоровьем, поэтому, чтобы не рисковать, таймы длятся всего лишь по семь минут. Но этого достаточно, чтобы все желающие вышли на поле.

"Наши болельщики не смогли отличить бездомных от сотрудников, и дело не в одинаковой форме, а в том, что все они - обычные люди, которые любят футбол, - рассказывает о необычном чемпионате руководитель благотворительных программ православной службы "Милосердие" Ирина Мешкова. - Мы хотели показать, и нам это удалось, что в жизни бездомных, как и всех людей, есть место дружбе, радости, командной игре".

Дружба дружбой, но на настоящем чемпионате игра не может закончиться вничью. Победителем стала команда движения "Друзья на улице". На втором месте оказалась команда службы помощи бездомным "Милосердие", а третье место заняли игроки социально-реабилитационного центра "Теплый прием". Команда социального центра Свт. Тихона при Донском монастыре сыграла с победителями дружеские матчи.

Завершился первый футбольный чемпионат среди бездомных обедом. Футболистов накормили сытной монастырской едой.

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