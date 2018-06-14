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14.06.2018 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина аварийной посадки Ми-2 на Таймыре

Текст: Надежда Столярчук

Следователи начали проверку по факту аварийного приземления вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Фото: Татьяна Андреева/Р
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По данным Норильской транспортной прокуратуры, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Напомним, вертолет с двумя членами экипажа и пятью пассажирами на борту, делавший облет газопровода, совершил аварийную посадку сегодня, 14 июня, утром. Никто из людей не пострадал.

На место ЧП из норильского аэропорта Алыкель тут же вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

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