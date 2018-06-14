Названа причина аварийной посадки Ми-2 на Таймыре

Следователи начали проверку по факту аварийного приземления вертолета Ми-2 в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По данным Норильской транспортной прокуратуры, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Напомним, вертолет с двумя членами экипажа и пятью пассажирами на борту, делавший облет газопровода, совершил аварийную посадку сегодня, 14 июня, утром. Никто из людей не пострадал.

На место ЧП из норильского аэропорта Алыкель тут же вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.