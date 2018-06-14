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14.06.2018 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Домик и норка

В Сибири открывается первый в России приют для хорьков и других куницеобразных
Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь №7591 (128)
Помимо хорьков здесь будут жить норки, соболи, ласки и горностаи, которых хозяева зачастую выбрасывают на улицу. Волонтеры и зоозащитники говорят, что проблема с такими животными с каждым годом острее: люди покупают "милых и необычных" зверушек ради развлечения и престижа, забывая, что это все-таки дикие звери, плохо переносящие неволю.
Чтобы подружиться с Марсисом, Любови Томирис потребовалось три года. Фото: Сергей Черных/РГ Чтобы подружиться с Марсисом, Любови Томирис потребовалось три года. Фото: Сергей Черных/РГ
Чтобы подружиться с Марсисом, Любови Томирис потребовалось три года. Фото: Сергей Черных/РГ

Дикий Марсис

- Наш приют уникален тем, что он будет работать с неодомашненными животными. Теми, кого ловцы-умельцы нашли в лесу и продали ради наживы, выдавая за прирученных и смирных, - рассказывает руководитель необычного проекта Любовь Томирис.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Как говорит Любовь, идея создать приют пришла к ней после того, как в руки девушки попал двухмесячный самец норки Марсис.

- Увидела на одном из сайтов завлекательное предложение. Дескать, заводчику из Хабаровска удалось вывести полностью одомашненную норку: без характерного для животных запаха, дружелюбную и послушную. Не удержалась - купила.

Рассказывая, Люба гладит зверька за ушами, а тот доверчиво и умильно тычется ей носом в руку. От хозяйки он - ни на шаг, так и норовит залезть на колени. Но это сейчас. А тогда, с самых первых дней Марсис успешно доказал всем домашним, что милый и пушистый он только внешне. Злобно бросался на людей, не подпускал к себе, кусался, метил углы.

На приручение мелкого хищника у Любы ушло почти три года:

- Понимала, что в ответе за Марсиса и отказаться совесть не позволит. Но многие, купив зверушку и столкнувшись с его агрессией, предпочитают просто выбросить его на улицу.

Похвастался - и выкинул

Пока приют достраивается, девушка держит животных, которым повезло меньше, чем Марсису, у себя дома. Волонтеры выкупают зверьков у нерадивых хозяев или находят уже брошенными. Везут их Любе со всей России.

Например, хорек Теккер прибыл из Омска, Вендетту, в крайней степени истощения, привезли из Уфы. А забавная белая норочка Арктика, поменявшая до этого уже пять хозяев, приехала аж из Эстонии.

Как говорят волонтеры, причин, по которым люди обзаводятся лесными зверьками, несколько. Самая распространенная -  желание покрасоваться перед знакомыми: глядите, кого я себе завел! Заканчивается такая похвальба, как правило, печально и для животных, и для хозяев.

- Мало кто знает, но даже самая приветливая норка признает только хозяина, ко всем остальным членам семьи зверь относится агрессивно. А хватка у него почти как у бультерьера, вцепится в руку или лицо - и зубы ничем не разожмешь. Питание зверя тоже обходится недешево, это все-таки хищник. Ну и конечно "аромат". Все уверения продавцов, что удалось вывести животных без стойкого, резкого запаха лесного зверя - выдумка. Так что в большинстве случаев зверьки, не оправдавшие хозяйских ожиданий, оказываются за порогом, на улице, где гибнут, - делится опытом Любовь Томирис.

Кого можно - отпустят

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Поэтому приют будет работать в двух направлениях. Животных, еще не потерявших способность обитать в дикой среде, после передержки и лечения отпустят на свободу. Остальные, уже не способные выжить без поддержки человека, останутся ждать новых хозяев, любящих и ответственных.

Кстати, по словам зоозащитников, проблема с дикими животными уже не ограничивается только куницеобразными. В последнее время сибиряки, да и не они одни, тащат из леса к себе домой и других хищников: от енотов и барсуков до лис, рысей и даже волков. Совершенно забывая при этом мудрость народной поговорки про того же серого, который, сколько его не корми, стремится на волю.

Так что, возможно, одним приютом для диких животных в Красноярске дело не ограничится.

Советы от Любови Томирис

Тем,  кто все же решился сделать норку домашним питомцем,  надо придерживаться трех правил:

Не применять никакие методы физического воздействия.

Норке необходим уютный и укромный уголок для сна и просторный полигон для активных игр, а также тихая, не шумная атмосфера в доме.

Идеальные условия проживания - свободный выгул по квартире, круглосуточный доступ к воде, активные совместные многочасовые игры, трехразовое полноценное питание.

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