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14.06.2018 10:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На картах Петербурга появились гигантские пышки и бутылка вина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Виды Петербурга на "Яндекс.Картах" дополнили мемами. На улицах города появились исторические персонажи и необычные предметы.

Режим дополненной реальности доступен в приложениях для iOS.

Фото: depositphotos.com
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В частности, на Неве в районе Петропавловской крепости и на улице Большой Конюшенной можно увидеть гигантские пышки, которые неспешно катаются из стороны в сторону. Пышки в Петербурге давно стали одним из символом города. Их подают в ресторанах и кафе, есть даже специальные заведения, где меню состоит только из пышек.

На улице Рубинштейна меню заведений общепита отличается большим разнообразием, не зря эту улицу называют ресторанной. В приложении в режиме дополненной реальности на улице Рубинштейна стоит гигантская бутылка вина.

На Дворцовой площади "гуляет" Петр I, а возле дома Зингера на Невском проспекте, 28, из окон летят пятитысячные купюры. Это память об акции основателя "ВКонтакте" Павла Дурова, когда он выбросил с балкона здания целую пачку банкнот.

Как сообщает пресс-служба "Яндекса", пользователи приложения могут не только познакомиться с элементами дополненной реальности, но и сфотографироваться на их фоне.

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