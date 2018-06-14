В Петербурге предложили установить мемориальную доску Балабанову

Петербургские парламентарии предложили увековечить память кинорежиссера Алексея Балабанова, ушедшего из жизни в 2013 году. В городе, где культовый режиссер жил и работал, до сих пор нет даже памятной таблички. С предложением ее установить депутат Алексей Цивилев обратился в городской комитет по культуре.

Разместить мемориальную доску уместнее всего было бы на Васильевском острове: этот район без преувеличения стал одним из героев картин Алексея Балабанова, здесь же режиссер долгое время жил и творил. Что же касается конкретного адреса, то его еще только предстоит выбрать, пояснили в пресс-службе парламентария.

- Пусть он родился не здесь, пусть часть его фильмов посвящены Чечне и другим регионам, но петербургский, ленинградский дух в его работах есть - это факт. Он часть нашего города именно по своему духу. И нужно сохранить память о нем хотя бы для того поколения ныне 30-40-летних, которые выросли на его фильмах, - подчеркивает Цивилев.

Надо сказать, что положенный для установки таблички срок - 5 лет с момента смерти - уже прошел, поэтому в успехе инициативы депутат не сомневается. Поддержали идею и в топонимической комиссии, назвав ее "вполне уместной", а самого Балабанова "очень значимым для Петербурга".

Кстати, в родном Екатеринбурге такой памятный знак уже есть. Доску установили два года назад на стенах гимназии, где режиссер учился, к 40-летию со дня его выпуска.