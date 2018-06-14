Заполярье получит 1,2 млрд рублей на компенсацию повышения МРОТ

Мурманская область получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на зарплаты для бюджетников после повышения минимального размера оплаты труда. С 1 мая МРОТ в Заполярье составляет 25,7 тысячи рублей для тех, кому полностью выплачиваются полярные надбавки.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету финансам и налогам Борис Пищулин заявил: для того, чтобы исполнить это решение, региональному бюджету дополнительно потребуются 2,156 миллиарда рублей. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун уточнила, что на эти цели области необходимо 1,7 миллиарда. Выделение средств из федерального бюджета подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, для зарплат жителей Крайнего Севера, предусмотрен районный коэффициент 1,4 плюс полярные надбавки, максимальный размер которых составляет 80 процентов и зависит от срока проживания за полярным кругом. Ранее эти надбавки начислялись на оклад, который работодатели определяли произвольно и, как правило, занижали. В декабре 2017 года Конституционный суд принял решение, что районный коэффициент и полярные надбавки должны начисляться на прожиточный минимум, который составляет для Мурманской области 11163 рубля и с 1 мая приравнен к МРОТ.