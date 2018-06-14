Житель Карелии выжил после 12 ударов топором по голове

В Карелии 62-летний мужчина ответит в суде за попытку зарубить своего знакомого топором. К счастью, тот выжил даже после 12 ударов.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следственного управления, вечером 17 апреля пенсионер выпивал со знакомыми у себя дома в поселке Рабочеостровск Кемского района. Во время застолья он поссорился с одним из гостей, схватил кухонный топор и бросился на собутыльника. Согласно материалам дела, которое вел Кемский межрайонный следственный отдел, мужчина нанес как минимум 12 ударов топором по голове.

Решив, что забил гостя насмерть, пенсионер сбежал. Однако пострадавший не погиб - подоспевшие полицейские и врачи отвезли раненого мужчину в больницу, где ему спасли жизнь.

Обвиняемого арестовали. Расследование дела завершено, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. За покушение на убийство пенсионеру грозит до 15 лет тюрьмы.