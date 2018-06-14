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14.06.2018 11:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Историки рассказали о первом футбольном матче на Дону

Текст: Николай Грищенко
В преддверии ЧМ-2018 сотрудники государственного архива Ростовской области обнародовали уникальные документы, рассказывающие о первом официальном футбольном матче на Дону. Игра между командами поселка Сулин и ростовского спортивного клуба состоялась 22 июня 1910 года. До этого матчи между "дикими" командами носили неофициальный характер.

- Этому историческому событию в газете "Приазовский край" посвящена короткая информация за подписью корреспондента Р. В ней говорилось: "22-го июня, при большом стечении публики состоялся футбольный матч между ростовской командой спорт-клуба и первой командой поселка Сулин. Матч закончился в пользу Сулина при результате 2:1. От Ростова играли: голкипер Шульман I, беки - Новосильцев, Федоров, хав-беки - Маргорьян, Папу I (капитан), Александров, форварды - Замилацкий, Папу II, Тартаковер, Георгондопуло, Товкату, - рассказала начальник отдела организационно-методической и научной работы комитета Оксана Литвиненко.

Фото: Репродукция фотохроники ТАСС
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В этой же газете от 10 сентября 1910 года болельщиков уведомляют о переносе футбольного матча "вследствие ненастной погоды. На страницах издания сообщается, что билеты, действительные на 8, действительны и на 12 сентября. Все это свидетельствует о большом интересе футбольных болельщиков к игре.

Донские архивариусы также обнародовали уникальные черно-белые фотографии, бережно хранившиеся в госархиве и в частных коллекциях. Они позволяют увидеть, как выглядели первые футболисты, их форма, первые футбольные команды Ростова-на-Дону и области. К примеру, на фотографии 1910 года запечатлена команда первая футбольная команда Ростовского кружка любителей спорта. Возглавлял команду немец Шульц.

В 1912 году была образована Ростовская футбольная лига. Сохранились также документы о матче в сентябре 1913 года между сборной Азова и Ростова. Встреча состоялась в имении Сыроватского по переулку Атамановскому. Более опытные "ростовцы" переиграли азовскую команду с разгромным счетом 5:2. Отметим, что матч был платным и с учетом расходов принес прибыль в сумме 3 рубля 50 копеек.

Фото: А. Катков, Ю. Моргулис. РГАКФД. Арх. No 0-309978
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После окончания Гражданской войны футбол на Дону стремительно развивается. Команды появляются практически на каждом крупном предприятии или учреждении. К примеру, в Азове играли "Фаук" (Фабричная ударная команда), представлявшая крупную чулочную фабрику, от горисполкома - "Совработники", от обувной фабрики - "Красный Октябрь", а были еще команды работников порта, военкомата, холодильного завода и т.д.

Все эти документы и многие другие уникальные фотографии архивисты Ростовской области разместили на передвижной выставке в фан-зоне на Театральной площади донской столицы. С виртуальным вариантом выставки можно познакомиться на сайте госархива Ростовской области.

Кстати

Немного о "диких" командах. В своей книге "Век футбола на Дону" Михаил Бердичевский сообщает, что однажды на берегу Таганрогского залива в ночь с 31 марта на 1 апреля 1907 года собрались первые команды игроков. Он пишет: "Из почтовых контор, с иностранных кораблей, стоявших у причалов, потянулись на ближайший пустырь молодые мужчины без сюртуков и пиджаков. Некоторые были без кепи, у других брюки заправлены в носки и подвязаны. Разделившись на две партии - местные против иностранцев, - они начали игру в ножной мяч. Били ногами по кожаному надутому воздухом мячу, стараясь забить его в ворота соперников. А воротами ставили пустые (для прочности - иногда заполненные) бочки...". Однако достоверных свидетельств об этом матче пока не обнаружено.

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