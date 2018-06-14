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14.06.2018 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовский суд вынес приговор участнику теракта в Буденновске

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии Бадрудди Даудова за участие в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году.

Верховный суд РФ рассмотрел приговор участникам теракта в Буденновске

Как сообщает пресс-служба суда, преступник обвинялся в захвате заложников, участии в бандформировании и теракте. Даудову назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

Напомним, в 1995 году вооруженные боевики напали на городскую больницу в Буденновске и взяли в заложники более 1,5 тысячи человек. Террористы убили 129 человек, ранили еще 317. Организатор теракта Шамиль Басаев был ликвидирован в Ингушетии в 2006 году.

Ряд участников нападения уже приговорены к длительным срокам заключения.

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