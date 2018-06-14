Видео: Минобороны показало возможности пулемета "Корд"

Мы отправились на полигон "Молькино", который расположен недалеко от кубанского города Горячий Ключ. Пулемет "Корд" для тренировочных стрельб установили на бронеавтомобиле "Тигр", а в качестве мишени использовалась бронированная плита, которую военные называют "Гонг". Она подвешена на цепи и при попадании пули издает специфический звук, позволяющий безошибочно определить, что цель поражена.
На гражданского человека, который никогда не видел "Корд" вблизи, это оружие производит впечатление даже своим внешним видом: скорее пушка, а не пулемет. А когда он начинает стрелять, то с непривычки, не ожидая такого сильного звука, даже приседаешь. Ощущение, что рядом стреляет гаубица - настолько ударная волна от выстрела бьет по барабанным перепонкам. Калибр у "Корда" 12,7 миллиметра, скорострельность - 650 выстрелов в минуту. Весит это оружие чуть больше 30 килограммов, но при этом считается самым легким в мире станковым пулеметом с такой скорострельностью.
- Боеприпасы у "Корда" тоже специфические - пули имеют стальной сердечник и, кроме этого, устроены таким образом, что создают в месте попадания избыточное давление, - рассказывает один из офицеров спецназа ЮВО Михаил (имя изменено). - Благодаря этому они легко пробивают броню в несколько миллиметров, кирпичную стену, любые виды бронежилетов или военных касок.
Чтобы на практике увидеть пробивную способность "Корда", мы использовали в качестве мишеней два мешка, наполненных землей и крупными кусками бетона. Мешки установили друг на друга, а рядом - видеокамеру в режиме автоматической съемки. В результате снять сам момент попадания пули по мишени удалось нечетко: кажется, что мешок просто падает. Но потом, после стрельб, при рассмотрении мишени четко виден объем повреждений, нанесенных одному из наших мешков: 40 килограммов земли и бетона просто разнесло на части, так что и не соберешь, а в месте попадания хорошо видна дыра диаметром сантиметров тридцать.
Чтобы снять работу оружия с разных ракурсов, мы использовали квадрокоптер, что позволило увидеть стрельбу из пулемета и попадание по мишеням, в том числе с расстояния нескольких десятков метров над землей.
В характеристиках "Корда" говорится, что пулемет предназначен для борьбы с легкобронированными целями на дальности до двух километров. Но из-за высокой скорострельности его используют и как зенитный пулемет. Именно в таком качестве он, например, ставится на башни танка Т-90.
Трудно передать словами впечатления от тестовой стрельбы из "Корда": оружие мощнейшее, дальнобойное, удобное и неприхотливое в использовании. Стоит вспомнить, что его создание предварял советский пулемет "Утес", состоявший на вооружении СССР в течение 20 лет. "Корд" по габаритам и основным узлам напоминает тот пулемет, но при этом значительно превосходит предшественника по боевым характеристикам: оружейники учли все минусы, выявленные при многолетнем использовании "Утеса". На данный момент крупнокалиберный "Корд" можно без преувеличения назвать уникальной разработкой отечественной оборонной промышленности, превосходящей многие зарубежные аналоги.
Досье "РГ":
Крупнокалиберный пулемет "КОРД" разработан на ОАО "Завод им. В. А. Дегтярева". Созданием пулемета занимались инженеры-оружейники А. А. Намитулин, Н. М. Обидин, Ю. М. Богданов и
В. И. Жирехин. Новый пулемет получил шифр "КОРД" (крупнокалиберное оружие дегтяревцев). В числе его улучшений - быстросменный ствол с эффективным дульным тормозом-пламегасителем и модернизированная система затвора. К 1997 году "КОРД" прошел всесторонние испытания, был подготовлен к серийному производству и официально принят на вооружение Российской армии. В боекомплект входят 12,7-мм патроны с бронебойно-зажигательными и бронебойно-зажигательно-трассирующими пулями.