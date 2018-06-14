Пострадавшему в Турции уральскому мальчику организуют реабилитацию

Детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина пообещала организовать реабилитацию для пострадавшего в Турции 16-летнего уральца.

Напомним, подросток, будучи на отдыхе в Анталье с бабушкой и дедушкой, впал в кому - его нашли без сознания в бассейне, где он едва не утонул.

Спустя несколько дней юноша пришел в себя. Врачи отключили его от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в общую палату.

"Когда медики разрешат пострадавшему вернуться домой и выставят окончательный счет, будет решаться вопрос о возможных вариантах материальной помощи (пока расходы покрывает страховая компания). Когда семья вернется в Россию, уполномоченный организует необходимую реабилитацию", - сообщили ТАСС в аппарате омбудсмена.

Сейчас уполномоченная держит связь с мамой мальчика (она прилетела в Анталью к сыну) по телефону, консультирует ее.