В Гидрометцентре рассказали о погоде во время пятничных матчей ЧМ-2018

Раньше всего - в 15:00 по местному или в 17:00 по московскому времени - начнется встреча команд группы А Египет - Уругвай в Екатеринбурге. Как сообщает Гидрометцентр России, погода к этому времени в уральской столице немного наладится. Хотя вслед за прошедшими накануне дождями порывистый северо-западный ветер принес похолодание. После прохладной ночи днем в уральской столице при переменной облачности можно рассчитывать максимум на плюс 12-14 градусов. К концу матча может похолодать на пару градусов. Футболисты могут этого и не заметить, но вот зрителям, которые придут на "Екатеринбург Арену", стоит одеться потеплее. Прохладная погода в городе продержится еще несколько дней.

В Санкт-Петербурге в пятницу матч между командами группы В Марокко - Иран стартует в 18 часов. К этому времени погода успеет порадовать жителей и гостей Северной столицы комфортными 23-25 градусами тепла. Осадков в течение дня не ожидается. Теплая погода в Санкт-Петербурге продержится до начала следующей недели, но в понедельник могут пройти кратковременные дожди.

В Сочи после жаркого душного дня с максимальной температурой около плюс 30 градусов во время игры сборных той же групп В Португалии и Испании на стадионе "Фишт" может начаться дождь с грозой. В городе-курорте всю неделю стояла жаркая порода, но, начиная с субботы, жара ослабеет, хотя все равно будет очень тепло, и добавятся грозовые дожди, которые могут сопровождаться порывистым ветром.