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1 июня 2018 г. 14:00
"Родина"
Текст: Артем Локалов
Родина - №618 (6)

Голы, очки и не только

Почему футбол во все времена остается любимой народной игрой
Десять лет назад сборная России по футболу дошла до полуфинала чемпионата Европы, а народная любовь к ней - до пика. Увы, сегодня, когда российские города принимают чемпионат мира, сборная в народе не так популярна. Она и в мировом футбольном рейтинге затерялась в районе седьмого десятка. Выше даже сборная Финляндии, с которой команда Российской империи провела первый матч на своем первом международном турнире - стокгольмской Олимпиаде 1912 года.
Матч сборных команд Санкт-Петербурга и Стокгольма. Санкт-Петербург. Апрель-май 1913 год. Фотограф не установлен. РГАКФД. Арх. N 1-44555.
Матч сборных команд Санкт-Петербурга и Стокгольма. Санкт-Петербург. Апрель-май 1913 год. Фотограф не установлен. РГАКФД. Арх. N 1-44555.

Финляндия тогда входила в состав империи, однако на Игры выставила отдельную команду (не только по футболу). Финнам вообще многое позволялось. И на поле тоже: они обыграли Россию - 2:1. А после этого в утешительном турнире нас разгромила Германия - 16:0. Не помогло даже то, что в той сборной играл Петр Соколов, прозванный болельщиками "Петя-сплюнь!" (была у него такая привычка перед пробитием штрафных и угловых). В Стокгольме "Петя-сплюнь!" защищал честь России, а после революции стал ее оголтелым врагом. И за Соколовым безуспешно охотилась советская разведка ("Родина" рассказывала о нем в октябрьском номере 2017 года)...

Афиша матча команд Англии и России. 1911 год.

Но были в нашей футбольной истории не только оглушительные поражения, но и большие победы - как на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, где сборная СССР выиграла золотые медали.

Фото: РИА Новости ria.ru
Евгений Евтушенко рассказал об историческом футбольном матче СССР - ФРГ

Полуфинал с Болгарией Николай Тищенко доигрывал со сломанной ключицей, а после финала Никита Симонян предложил свою медаль Эдуарду Стрельцову. Того не поставили на решающий матч, хотя он отыграл весь турнир (награду получали только участники финальной игры). Стрельцов отказался, сказав, что молод и выиграет еще, но вскоре гениального футболиста осудят по громкому уголовному делу. А вторично золотые олимпийские медали улыбнутся сборной Советского Союза только в 1988-м, после победы в финале над бразильцами...

Сборная России. 1911 год.

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Маслаченко, комментировавший ту игру, кричал в прямом эфире на всю великую страну, от Сахалина до Калининграда: "Савичев, забей, я тебя умоляю!" И эхо тех слов слышится до сих пор. Возможно, потому, что ни советская, ни российская сборные больше до олимпийских медалей не доберутся. А четвертое место на чемпионате мира в Англии в 1966 году будет сочтено провалом.

Сегодня о таком "провале" можно только мечтать.

Олег Блохин забивает первый гол в матче СССР - ГДР за бронзовые медали XX летних Олимпийских игр. Мюнхен. 10 сентября 1972 года. / А. Катков, Ю. Моргулис. РГАКФД. Арх. N 0-309978.

Конечно, успехи нашего футбола - по меркам бразильского или германского - более чем скромны. Но нет никакого парадокса в том, что он был и остается любимой национальной игрой.

Фото: Олег Кнорринг/ РИА Новости www.ria.ru
Как "Спартак" и "Динамо" сыграли в разрушенном Сталинграде в 1943 году

Потому что век отечественного футбола - не только голы и не столько победы. Это прежде всего люди, выходившие на поле с огнем в глазах и с Родиной в сердце. Они играли в 1945 году в послевоенной Англии, и вся страна слушала репортажи Вадима Синявского о легендарном турне "Динамо". Они играли даже в блокадном Ленинграде, даже в оккупированном Киеве, даже в разрушенном послевоенном Сталинграде.

Вадим Синявский ведет радиорепортаж с английского стадиона 1945 год.

Те, кому сегодня выпала честь защищать цвета российского флага, - помните!

"Матч смерти" между гитлеровцами и советскими военнопленными состоялся в Киеве 9 августа 1942 года. / РИА Новости\ Кадр из художественного фильма "Третий тайм". 1962 год.

Матч между московским "Спартаком" и сборной игроков Сталинграда. Сталинград. 1943 год.

Футбольный матч между командами "Динамо" и Н-ского завода в блокадном Ленинграде. 31 мая 1942 года. / ТАСС

Тысячи  прекрасных мгновений игры

На хранении в РГАКФД находится около 2000 фото- и 700 кинодокументов по футбольной тематике. В объективы фотографов и операторов попадали чемпионаты СССР, Европы и мира, турниры Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков, Олимпийские игры. Полнее всего представлен футбол времен СССР. Дореволюционный отложился в архиве куда в меньшей степени и представлен фотографией матча между сборными командами Санкт-Петербурга и Стокгольма (Швеция) в апреле-мае 1913 года.

Давайте вспомним фотомастеров, запечатлевших исторические футбольные мгновения: Г. Багдасарян, В. Гребнев, Л. Доренский, Д. Козлов, В. Мастюков, Н. Науменков, М. Озерский, В. Тарасевич, В. Ун Да-Син, И. Уткин, А. Хомич, В. Шандрин и многие другие, чьи снимки находятся на хранении в РГАКФД .

Надеемся, что лучшие фотографии с чемпионата мира 2018 года тоже поступят на хранение к нам.

Юлия Андрейкина, главный специалист отдела информационного обеспечения Российского государственного архива кинофотодокументов

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