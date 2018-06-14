Почему футбол во все времена остается любимой народной игрой

Десять лет назад сборная России по футболу дошла до полуфинала чемпионата Европы, а народная любовь к ней - до пика. Увы, сегодня, когда российские города принимают чемпионат мира, сборная в народе не так популярна. Она и в мировом футбольном рейтинге затерялась в районе седьмого десятка. Выше даже сборная Финляндии, с которой команда Российской империи провела первый матч на своем первом международном турнире - стокгольмской Олимпиаде 1912 года.

Финляндия тогда входила в состав империи, однако на Игры выставила отдельную команду (не только по футболу). Финнам вообще многое позволялось. И на поле тоже: они обыграли Россию - 2:1. А после этого в утешительном турнире нас разгромила Германия - 16:0. Не помогло даже то, что в той сборной играл Петр Соколов, прозванный болельщиками "Петя-сплюнь!" (была у него такая привычка перед пробитием штрафных и угловых). В Стокгольме "Петя-сплюнь!" защищал честь России, а после революции стал ее оголтелым врагом. И за Соколовым безуспешно охотилась советская разведка ("Родина" рассказывала о нем в октябрьском номере 2017 года)...

Но были в нашей футбольной истории не только оглушительные поражения, но и большие победы - как на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, где сборная СССР выиграла золотые медали.

Полуфинал с Болгарией Николай Тищенко доигрывал со сломанной ключицей, а после финала Никита Симонян предложил свою медаль Эдуарду Стрельцову. Того не поставили на решающий матч, хотя он отыграл весь турнир (награду получали только участники финальной игры). Стрельцов отказался, сказав, что молод и выиграет еще, но вскоре гениального футболиста осудят по громкому уголовному делу. А вторично золотые олимпийские медали улыбнутся сборной Советского Союза только в 1988-м, после победы в финале над бразильцами...

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Маслаченко, комментировавший ту игру, кричал в прямом эфире на всю великую страну, от Сахалина до Калининграда: "Савичев, забей, я тебя умоляю!" И эхо тех слов слышится до сих пор. Возможно, потому, что ни советская, ни российская сборные больше до олимпийских медалей не доберутся. А четвертое место на чемпионате мира в Англии в 1966 году будет сочтено провалом.

Сегодня о таком "провале" можно только мечтать.

Конечно, успехи нашего футбола - по меркам бразильского или германского - более чем скромны. Но нет никакого парадокса в том, что он был и остается любимой национальной игрой.

Потому что век отечественного футбола - не только голы и не столько победы. Это прежде всего люди, выходившие на поле с огнем в глазах и с Родиной в сердце. Они играли в 1945 году в послевоенной Англии, и вся страна слушала репортажи Вадима Синявского о легендарном турне "Динамо". Они играли даже в блокадном Ленинграде, даже в оккупированном Киеве, даже в разрушенном послевоенном Сталинграде.

Те, кому сегодня выпала честь защищать цвета российского флага, - помните!

Тысячи прекрасных мгновений игры

На хранении в РГАКФД находится около 2000 фото- и 700 кинодокументов по футбольной тематике. В объективы фотографов и операторов попадали чемпионаты СССР, Европы и мира, турниры Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков, Олимпийские игры. Полнее всего представлен футбол времен СССР. Дореволюционный отложился в архиве куда в меньшей степени и представлен фотографией матча между сборными командами Санкт-Петербурга и Стокгольма (Швеция) в апреле-мае 1913 года.

Давайте вспомним фотомастеров, запечатлевших исторические футбольные мгновения: Г. Багдасарян, В. Гребнев, Л. Доренский, Д. Козлов, В. Мастюков, Н. Науменков, М. Озерский, В. Тарасевич, В. Ун Да-Син, И. Уткин, А. Хомич, В. Шандрин и многие другие, чьи снимки находятся на хранении в РГАКФД .

Надеемся, что лучшие фотографии с чемпионата мира 2018 года тоже поступят на хранение к нам.

Юлия Андрейкина, главный специалист отдела информационного обеспечения Российского государственного архива кинофотодокументов