Семейство Исключительных, пытаясь изловить очередного гада, разгромило полгорода. Поэтому власти постановили всех супергероев запретить. Но владельцы одной корпорации, брат с сестрой, решили, что закон несправедлив, что виноваты не супергерои, а СМИ, неправильно освещающие их подвиги. Нужно всего лишь немного имидж подправить - и все будет в порядке.

Разворачивается пиар-кампания, главным действующим лицом которой назначается Эластика. Ей выдают новенький костюм со встроенной камерой, чтобы транслировать весь процесс борьбы с негодяями, сделав его ясным и прозрачным. Смысл такой: граждане увидят своими глазами, как это происходит, все поймут и снова полюбят супергероев. План, кажется, безупречный, но в реализацию вмешивается непредвиденный фактор - суперзлодей Экранотиран, по сути - хакер, взламывающий экраны и зомбирующий тех, кто на экраны смотрит.

А тем временем, пока мама не покладая удлиняющихся рук сражается с коварным недругом, папа из-за этого бесится и, в свою очередь, тоже не груши околачивает. На Мистера Исключительного ложатся обязанности по воспитанию трех отпрысков, из которых один - произвольно самовоспламеняющийся, самоклонирующийся, в иные измерения телепортирующийся, летающий, стреляющий лазерами из глаз бесноватый младенец, а еще один - девочка-подросток, что еще хуже.

Смещение гендерных ролей в духе общемировых трендов, что характерно, ни к чему хорошему не приводит. Родитель мужского пола со своей задачей справляется не без участия посторонней тетеньки, а супруга его не справляется вовсе, таки оказываясь в положении, когда мужу приходится спешить на выручку. Возможно, в студии Pixar нам на что-то намекают, но, скорее всего, дело в другом: "Суперсемейка 2" - это просто копия оригинала, где все сводилось к тому, что семья должна быть вместе.

Теперь больше влияния уделяется гиперактивному карапузу, сцены с которым - увлекательнее приключений его гуттаперчевой и во все стороны растягивающейся матери. Злодей в маске сообразен эпохе побеждающего киберпанка - выходит, что даже самые сильные, быстрые и непобедимые сверхлюди, способные выделывать разные невероятные фокусы, уязвимы для хакеров. Супергероев всеразличных стало больше: есть человек-изжога, например. Но стоило ли ждать почти 15 лет, чтобы повторить тот же сюжет - за вычетом деталей и упомянутой гендерной рокировки?

С рациональной точки зрения, это вполне оправдано. То поколение, что смотрело "Суперсемейку" в 2004-м, сейчас вовсю ностальгирует, плюс у него народилось и подрастает следующее поколение. "Суперсемейка 2" соответственно запросам первых эксплуатирует ностальгию и тему воспитания, а заодно развлекает деток теми же средствами, которые уже раз прекрасно сработали. Конечно, студия Pixar приучила ждать от своих мультфильмов чего-то большего, чем высококачественное самокопирование, но, как заметил один мудрый футболист, ваши ожидания - это ваши проблемы. Да и вряд ли кто-то всерьез станет жаловаться, поскольку придраться-то больше не к чему.

3.5