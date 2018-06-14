"Когда я прочитал сценарий, то подумал, что если все удастся, то у зрителей всю первую половину фильма должно быть чувство - как же хочется убить всех этих москвичей зажравшихся! А во второй части уже все будет по-другому. Первые три серии должны вызывать ненависть к этим людям и желание их уничтожить. В следующих трех возникнет детективная история. Дальше - три серии чистой драмы. А три последние серии - это мой любимый жанр, которым виртуозно владеет автор сценария Анна Козлова, - "все сошли с ума". Это моя любимая часть", - рассказывает 27-летний режиссер сериала "Садовое кольцо" Алексей Смирнов. А работать над фильмом он начал, когда ему было... 23 года.

Но не стоит волноваться по поводу молодости режиссера. Он из приличной семьи: его отец - Андрей Смирнов, а Авдотья Смирнова - родная сестра. Представлять этих людей не надо. И они, как и некоторые другие родственники Алексея, снялись в сериале. И - самое главное - работал Алексей под руководством опытного кино- и сериального продюсера Валерия Тодоровского. "Садовое кольцо" покажут на Первом канале 18 июня в 23:00, 19 июня в 22:30, 20-23 июня в 23:00. Обозреватель "РГ" задала наставнику Тодоровскому несколько вопросов о новом проекте.

Вам нравится работать с дебютантами? На "Кинотавре" на конкурсе дебютов показали картину "Ваш репетитор" Антона Коломейца, где вы также выступаете в качестве продюсера. И сразу после на Первом канале выходит "Садовое кольцо" с режиссером-дебютантом Алексеем Смирновым. Как вы их выбираете, какие надежды возлагаете?

Валерий Тодоровский: У меня нет ни цели, ни задачи, ни какой-то стратегической линии, что я должен иметь дело именно с дебютантами. Что касается конкретно Антона Коломейца, мне он показался талантливым человеком, мне понравился его сценарий, фильмы которые он снял во ВГИКе. Он - штучный, отдельный, ни на кого не похожий человек, поэтому я сознательно пошел на то, чтобы сделать с ним дебют.

Я бы не смешивал эту историю со Алексеем Смирновым, потому что тут меня очень сильно смущало, что он дебютант. Мне казалось, что 12 серий для Первого канала очень непростого взрослого материала, написанного прекрасной писательницей Анной Козловой, дебютанту доверять нельзя. Я и не собирался ему доверять, долго и мучительно искал режиссера на этот проект. Но появился Смирнов, который очень загорелся и доказал свою состоятельность. Он просто пошел взял и снял несколько кусочков из этого сценария и показал мне несколько смонтированных кусков из фильма. И дебютант или не дебютант он после этого, это уже не имело значения, потому что я увидел, что он - наиболее состоятельный режиссер, который предлагает мне что-то конкретное. Если добавить к этому то, что на фильм "Садовое кольцо" он привел еще и дебютанта-оператора! Это редчайшая ситуация, чтобы для Первого канала снимали дебютанты режиссер и оператор. А при этом фильм перенаселен звездами, он остросоциальный и провокационный. В итоге мне кажется, что они оба справились замечательно.

Вы начинали делать сериал "Садовое кольцо" несколько лет назад. Это - не быстрая работа. И я так понимаю, что материал и идея (а вы - автор идеи) за это время стали только актуальнее. Речь в фильме идет о людях, которые отгораживаются от реальной жизни, выстраивая собственный мир.

Валерий Тодоровский: Первое - это одна из болезней современного мира, причем не только российская. Вытеснение окружающий действительности - нежелание людей видеть болезненную реальность. Это очень актуальная история. Второе - мне хотелось сделать фильм про современный российский средний класс.

А вы считаете, что он есть в России - средний класс?

Валерий Тодоровский: Он есть. Но меня поразило то, что я вдруг понял, что практически не вижу фильмов про него. Вот чтобы я увидел такое: живет семья, он, допустим, успешный юрист, жена - начинающий бизнесмен, у них есть квартира, две машины, они раз в год ездят хорошо отдыхать. Они неплохо зарабатывают, но при этом не олигархи. У них есть ребенок. Что это за жизнь, что это за мир? Сегодня в Москве, в Питере в больших городах страны. Что это за люди? Я их часто вижу в Facebook. Честно говоря, у меня так и родилась идея "Садового кольца", когда я начал в этой соцсети, читать, как совершенно незнакомые мне люди описывают свою повседневную жизнь. Во-первых, я почувствовал, что мне очень интересно знать про них. А во-вторых, понял, что да, люди не хотят знать, что на самом деле происходит в мире вокруг них. Вот так я поделился с Аней Козловой этими мыслями. И мы совпали. Она - знаток современности. Если вспомнить, например, ее сериал "Краткий курс счастливой жизни", можно понять, что она пишет о том, что происходит здесь и сейчас, это очень ценно, это мало кто умеет делать. Я помню, мы с ней поговорили, обсудили, и она сказала: "Я знаю этих теток!" (смеется).

А так как там во главе всего стоит "тетка", потрясающе, на мой взгляд, сыгранная Марией Мироновой, мы с Козловой все поняли и зацепились - да, это наша тема.

Мне кажется что в фильме мощнейший актерский состав, и самое ценное для меня то, что эти артисты реально получили что играть. Там роли есть! Я с удовольствием назову, помимо Мироновой, Ирину Розанову, Евгению Брик, Анатолия Белого, Максима Виторгана, Марию Голубкину, Александру Ребенок, Юлию Ауг, Федора Лаврова и других.

Вы сами, между прочим, давно не снимали кино о современности - я сейчас о телеформатах. Фильм "Большой" - не трогаем. "Оттепель", "Стиляги", - все про прошлое. Почему уходят сегодня от современности многие режиссеры в историю, в фантасмагорию...

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Валерий Тодоровский: Не знаю - для меня это загадка. Если говорить про меня самого, то скорее это совпадение. Я снимал очень современные остросоциальные картины "Любовник", "Мой сводный брат Франкенштейн". Это - начало 2000-х. А потом просто так получилось. "Стиляги" - у меня сценарий лежал 15 лет. Так сложилось, что он состоялся. "Оттепель" - это была история, связанная с моей семьей, с родителями и с их кругом, и я всегда хотел про это сделать кино.

Будет вторая часть "Оттепели"?

Валерий Тодоровский: Нет, не будет. Сейчас я буду делать опять ретро - это 70-е годы в Одессе. Но почему вообще мало кино о современной жизни - не знаю, я не понимаю.

Судя по тому, что снимал оператор-дебютант, сериал, наверное, снят не в традиционной манере Первого канала...

Валерий Тодоровский: Он снят в абсолютно классическом традиционном стиле, но очень качественно. Там не будет трясущейся камеры, если вы это имеете в виду, - люди смогут спокойно рассмотреть лица артистов.

У вас недавно на Первом же канале выходил сериал "Частица Вселенной". Вы там также - продюсер, а режиссер - Алена Званцова. Но рейтинги он показал не очень высокие, хотя для меня лично "Частица Вселенной" - один из лучших сериалов, снятых в последнее время. Не боитесь ли, что повторится такая же ситуация с "Садовым кольцом"? Потому что, зная вас как авторов, вряд ли вы что-то специально "упрощали". Наверняка сериал рассчитан на тонкого и думающего зрителя.

Валерий Тодоровский: Безусловно, боюсь, потому что нельзя сказать, что и этот легкий, поверхностный и развлекательный. Но я в какой-то момент выбрал свою долю - пытаюсь лезть на какие-то территории, которые, может быть, не всегда зрителю нравятся.

Зритель также хочет вытеснять, как и герои моего фильма. Зритель хочет положительных эмоций, а я ему не всегда их предлагаю. Но мне это интересно, мне это нравится. И пока у меня есть шанс, иногда такие вещи делать я буду. И то, что Константин Эрнст это показывает, - для меня большой подарок. Вечером, после футбола, во время чемпионата мира. И я думаю, что это осмысленное решение. В этот момент у экрана останется заинтересованная часть зрителей. Те, кто захотят смотреть, - будут, а те, кому неинтересно, посмотрят что-то другое. Или лягут спать. Я думаю, что он правильное выбрал время и место для показа.

А будет какая-то перекличка, потому что люди думают, что, если сериал "Садовое кольцо", значит, речь об элитарной публике, которая ничего не видит, что происходит за пределами Садового кольца.

Валерий Тодоровский: Так и есть.

Дебют

Алексей Смирнов: "Тодоровский - немножко Бэтмен"

О вас сейчас говорят сразу в связи с двумя громкими проектами. Во-первых, вы сыграли поручика Колокольцева в фильме Авдотьи Смирновой "История одного назначения". Как актеру вам себя пробовать не впервой. Но вот заявлен ваш режиссерский дебют - "Садовое кольцо". Между тем меня не покидает ощущение, что вы и ранее пробовали себя в режиссуре.

Алексей Смирнов: Я снимал короткометражный фильм и поставил чудовищный спектакль "В горах мое сердце" по произведению Уильяма Сарояна. Он шел в театре Стаса Намина и, кажется, его уже сняли, к моему большому облегчению.

Вы же играете сами в "Садовом кольце"?

Алексей Смирнов: У меня там крошечный смешной эпизод, где я с кудрями. Мне нравится позиция Квентина Тарантино, что надо сыграть чувака, которого убивают в первые две минуты в своем фильме.

Вас не убивают?

Алексей Смирнов: Нет.

В сериале Садовое кольцо речь идет о среднем классе, о некой привилегированной семье, в жизни которой происходят необратимые перемены. Как вы чувствуете средний класс? Привилегированные семьи? Вы в материале, что называется, потому что сами из такой?

Алексей Смирнов: Я не очень понимаю что в нашей стране значит словосочетание "средний класс". В фильме - привилегированная буржуазная прослойка, очень далеко отстоящая от моей семьи и таких же. как она, как в смысле финансовом, так и в любых других. Но мне кажется, что эти люди и персонажи выбраны Анной Козловой - автором сценария - как раз для того, чтобы показать наглядность той идеи, которая лежит в основе фильма.

Почему я влюбился в этот сценарий и проел плешь Валерию Петровичу, чтобы он дал мне хотя бы снять пробы в свое время? Потому что никто еще у нас не говорил о такой актуальной теме, как вытеснение сознания. Как мысль о том, что человек вытесняет из своей жизни то, что не хочет видеть, и потом ему приходится сталкиваться с реальностью. Я приводил актерам, когда они только приходили на пробы, вот такой пример. Вот мы с вами сидим общаемся, улыбаемся, нам хорошо. А буквально в это время в нашей стране где-то гибнут ребята. Нам же это не мешает заниматься своими делами. В принципе, это история про людей, которые живут в придуманном мире и вынуждены столкнуться с реальностью. И что при этом происходит.

В фильме такое случается не только же с главной героиней?

Алексей Смирнов: Нет, я не буду вдаваться с подробности, но скажу, что у нее в этом смысле самый интересный финал.

Как работалось с продюсером Тодоровским? Давил своим опытом?

Алексей Смирнов: Я боялся. Понимал, что Валерий Петрович продюсер, конечно, замечательный, но он прежде всего режиссер. А я кое-что знаю про режиссеров. И я думал: "Сейчас он начнет давить на меня, чтобы сделать свое кино из моего". Но, как часто бывает с Валерием Петровичем, который, вообще, немножко Бэтмен - никогда с ним не происходит то, что ты ожидаешь, я поразился, насколько человек воспитал свои мозги так, чтобы они входили в синергию с его талантом. Он ни разу не тащил меня ни в ту, ни в другую сторону. Я всегда мог в любое время суток ему позвонить и посоветоваться, если было надо. У него были какие-то свои идеи и предложения на стадии монтажа, и очень многое вошло из них в фильм, но это всегда были идеи внутри моего замысла. У нас были какие-то споры. Могу сказать, что дважды победил Тодоровский, дважды - я, это очень крутая статистика для работы с таким маститым продюсером и режиссером. Но то, с каким вниманием, любовью и интересом он к нам относился, это было счастье, и я многому у него научился.

А ваш внутренний цензор? Вы наверняка смотрели фильмы Тодоровского - не было соблазна сделать под него? Особенно под "Оттепель"?

Алексей Смирнов: Под "Оттепель" там не очень получилось бы. "Под Тодоровского", наверное, нет, потому что у нас есть вещи, где мы очень согласны, и, как мне хотелось бы думать, похожи, но, в принципе, у нас разное мировосприятие не только в силу возраста, но и понимания каких-то смысловых вещей. Но Тодоровский - один из важнейших ориентиров, как работать с артистами, потому что он в этом соображает так, как мало кто другой.

Вы еще и с женой продюсера работали - актрисой Евгений Брик, которая играет в картине.

Алексей Смирнов: Да. Я с ней до этого не работал. Думал, мол, жена продюсера, все понятно. А дальше приходит Женя на пробы, и мы с ней по 60 дублей делаем по нескольку раз в месяц. То есть она пашет так! У нее блокнотик, где весь сценарий фильма выписан - она его знает, наверное, лучше, чем я. Я просто осатанел от того, что эта изящная девушка в красивом платье работает как стахановец, не спит ночами и готова умереть за свою работу.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"