Три российские подлодки вошли в топ-5 самых опасных субмарин

Американские эксперты составили рейтинг пяти самых опасных подводных лодок. Логично, что в перечень попали стратегические атомоходы с баллистическими ракетами: по два от России и США. Пятой участницей стала российская АПЛ проекта "Ясень" - хотя она относится к другому классу, ее боевые возможности не сильно уступают "стратегам".

Составители рейтинга учитывали лишь современные, стоящие на вооружении субмарины - за рамками обзора осталась, например, гигантская субмарина "Дмитрий Донской", превращенная в испытательную платформу для баллистических ракет. Правда, это не помешало The National Interest включить в рейтинг перспективные АПЛ типа "Колумбия", строить которые начнут лишь в 2021 году, а ввод в строй головного корабля запланирован на 2031 год. Так что справедливо будет говорить о четверке наиболее смертоносных подлодок, три из которых - российские.

"Дельфины"

Советские АПЛ проекта 667БДРМ "Дельфин" составляют основу стратегического подводного флота России, постепенно передавая эту роль строящимся АПЛ класса "Борей". Лодка имеет классическую компоновку: два винта, ракетные шахты в средней части корпуса за рубкой, горизонтальные рули на рубке и торпедные аппараты в носовой части.

Главным оружием 667БДРМ являются 16 баллистических ракет "Лайнер" с дальностью стрельбы до 11 тысяч километров, комплексом преодоления ПРО и возможностью комбинировать боевую нагрузку. В базовом варианте ракета несет четыре термоядерных боеголовки мощностью по 500 килотонн каждая. Все ракеты могут быть выпущены одним залпом с глубины 50 метров на скорости 6-7 узлов.

Из семи имеющихся в распоряжении ВМФ России "Дельфинов" одна - К-64 "Подмосковье", - переоборудована в носитель сверхмалых субмарин, остальные несут службу на Северном флоте.

"Бореи"

Новое поколение российских подлодок благодаря водометному движителю и поглощающим покрытиям корпуса гораздо тише своих предшественников. Как и "Дельфины", они вооружены 16 баллистическими ракетами. Но ракеты эти твердотопливные, с 10 боевыми блоками суммарной мощностью 1,5 мегатонны и комплексом преодоления ПРО.

Три корабля проекта введены в строй: один служит на Северном флоте, два на Тихоокеанском, - четвертый проходит испытания, еще четыре подлодки находятся на разных этапах строительства.

"Ясени"

Формально АПЛ проекта 885 "Ясень" относятся к классу многоцелевых субмарин, но NI включил их в перечень самых грозных подводных кораблей из-за их вооружения. В универсальные пусковые установки субмарины помещается 40 крылатых ракет "Калибр", способных нести ядерные боеголовки и летать на 2500 километров.

- Подлодки этого типа быстрые и очень тихие. Если "Ясень" подойдет незамеченным к побережью США, его ракеты достанут до Чикаго или Сент-Луиса, - пишет издание.

Конструкторы 885 проекта отошли от классической компоновки: корабль имеет полуторакорпусную конструкцию с легким корпусом в передней части. Торпедные аппараты размещены побортно, всю носовую часть занимает гигантская антенна гидроакустического комплекса. С его помощью "Ясени" обнаруживают корабли противника, сами оставаясь невидимыми.

"Огайо"

Стратегические ядерные силы ВМС США представлены ветеранами подводного флота, субмаринами класса "Огайо". Первый корабль проекта ввели в строй в 1981 году. Каждая подлодка несет 24 баллистические ракеты Trident II с 12 боевыми блоками. Американской ядерной доктриной предусмотрено наличие 14 субмарин-носителей баллистических ракет, две их них могут находиться в ремонте. Девять "Огайо" развернуты в Тихом океане, пять - в Атлантике.

На смену старым подлодкам должны прийти АПЛ типа "Колумбия". По размерам и водоизмещению они идентичны "Огайо" - это удешевит производство, - но будут оснащены лишь 16 баллистическими ракетами.