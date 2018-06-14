В Дамаске начали выпускать колбасу для Европы

На заводе в пригороде Дамаска начали выпускать колбасу для поставок по всей Сирии, а также в Европу. Мясная продукция соответствует всем необходимым требованиям. Зарубежные партнеры проводят проверку раз в четыре месяца.

На заводе также есть специалист, проверяющий качество упаковки для фарша. Об этом рассказал начальник цеха Ахмад Хуссейн Фаруз. Он отметил, что среди выпускаемый продукции - колбаса пепперони, ростбиф и подкопченная куриная ветчина.

Добавим, что не так давно на территории промышленной зоны Адра в пригороде Дамаска было налажено производству продуктов питания. Работают сразу несколько крупных предприятий, сообщает РИА Новости.