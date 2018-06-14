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14.06.2018 13:04
Рубрика: Общество

В Госдуме оценили вклад Станислава Говорухина

Текст: Татьяна Замахина
Заседание нижней палаты парламента началось с минуты молчания в связи со смертью известного режиссера и главы комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина. Позже парламентарии поделились воспоминаниями о коллеге, оценили его вклад в искусство и в их общее дело.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Говорухин скончался в 10:37 по московскому времени в подмосковном санатории "Барвиха" после тяжелой болезни.

Фото: Марат Абулхатин/ фотослужба Госдумы РФ/ ТАСС
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"Страна потеряла одного из ярких своих граждан", - сказал журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он признался, что дружил с Говорухиным много лет: "Мы с ним были соседями в Снегирях, регулярно встречались и за чашкой чая, и за рюмкой водки, и за бильярдным столом - он, по сути, был моим тренером".

"Мы регулярно организовывали свои встречи и чемпионаты, которые заканчивались очень интересными беседами. Я поражался, насколько глубоко и грамотно он знает литературу - он мог назвать даты рождения любого писателя и цитировать целые разделы из самых выдающихся произведений", - поделился воспоминаниями Зюганов.

По его оценке, Говорухин "много сделал для того, чтобы культура настоящая вошла и в стены Государственной думы".

"На его фильмах воспитывалось целое поколение, мы потеряли великолепного гражданина и мужественного человека", - заключил лидер коммунистов.

Станислав Говорухин был великим гражданином России, про него могут и книги написать, и фильмы снять, отметила заместитель Говорухина в комитете по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия"). Она знала Станислава Сергеевича более 40 лет и считает, что личные качества режиссера серьезно влияли на подход нижней палаты парламента к законодательному регулированию сферы культуры.

"Замечательный, открытый, неравнодушный человек. Он при жизни вошел в историю мирового кинематографа, он заставлял смеяться и плакать несколько поколений наших сограждан, мы говорим цитатами его героев. Его смерть - это конец целой эпохи", - поделился вице-спикер Госдумы от "Единой России" Петр Толстой.

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