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Рубрика: В мире

В небе над Аляской столкнулись два самолета

В США столкнулись два небольших самолета. Инцидент произошел в небе над американским штатом Аляска.

Буйная пассажирка заставила пилотов посадить самолет в Австралии

У одного воздушного судна в результате столкновения были повреждены шасси. Он совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. Находившиеся на борту люди не пострадали, заявил представитель противопожарной службы Эрик Шунеманн.

А вот о судьбе людей, летевших на втором лайнере, пока ничего неизвестно. Полицейские нашли обломки воздушного судна недалеко от реки Суситна, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KTVA.

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