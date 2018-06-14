В небе над Аляской столкнулись два самолета

В США столкнулись два небольших самолета. Инцидент произошел в небе над американским штатом Аляска.

У одного воздушного судна в результате столкновения были повреждены шасси. Он совершил экстренную посадку в городе Анкоридж. Находившиеся на борту люди не пострадали, заявил представитель противопожарной службы Эрик Шунеманн.

А вот о судьбе людей, летевших на втором лайнере, пока ничего неизвестно. Полицейские нашли обломки воздушного судна недалеко от реки Суситна, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KTVA.