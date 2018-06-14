В Перу нашли второе крупное захоронение принесенных в жертву детей

Новое массовое захоронение принесенных в жертву детей найдено на севере Перу. Речь идет об останках более чем сотни несовершеннолетних, обнаруженных при раскопках в районе Пампас-ла-Крус.

По мнению специалистов, убивая своих отпрысков, местные жители пытались повлиять на погоду в регионе. Затяжные дожди мешали добывать рыбу в океане. Решали проблему оригинальным способом - люди задабривали богов, совершая массовые жертвоприношения. Все это происходило во времена древней цивилизации Чиму.

РИА Новости напоминает, что несколько месяцев назад при раскопках в окрестностях древней столицы Чан-Чан археологи обнаружили, возможно, самое массовое в истории захоронение детей, принесенных в жертву. Открытие было сделано в городе Трухильо на утесе с видом на Тихий океан.

Ученые установили, что лица детей были окрашены, а останки завернуты в ткань. Возраст погибших - от 5 до 12 лет. Всего в ходе ритуала, совершенного 550 лет назад, были убиты более 140 несовершеннолетних.