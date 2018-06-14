В России начали продавать марки, посвященные ЧМ-2018
Марку с официальным символом Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России филателисты могут приобрести на почте. Она выпущена тиражом в 530 тысяч экземпляров. Ее номинальная стоимость 100 рублей.
Кроме официальной символики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России изображен стилизованный футбольный мяч, на котором можно рассмотреть стадионы и достопримечательности городов - организаторов ЧМ.
Серию марок, приуроченных к ЧМ, начали издаваться еще четыре года назад. С 2015 по 2018 год выпущено 130 видов продукции. Общий тираж превысил 100 миллионов экземпляров.
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