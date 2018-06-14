В сирийской Думе за сутки обезвредили 60 взрывных устройств

За сутки сирийские саперы обезвредили в городе Дума почти 60 взрывных устройств, в том числе 32 самодельных. Всего были обследованы 54 здания.

Об этом рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков. По его словам, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения работают в нескольких населенных пунктах Восточной Гуты.

Для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в провинции Хомс выставлены дополнительные наблюдательные посты. А в провинциях Латакия и Дераа незаконные бандформирования не раз нарушали режим прекращения огня, сообщает РИА Новости.