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14.06.2018 02:53
Рубрика: В мире

В сирийской Думе за сутки обезвредили 60 взрывных устройств

За сутки сирийские саперы обезвредили в городе Дума почти 60 взрывных устройств, в том числе 32 самодельных. Всего были обследованы 54 здания.

Асад назвал виновных в продолжении войны в Сирии

Об этом рассказал начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков. По его словам, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения работают в нескольких населенных пунктах Восточной Гуты.

Для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в провинции Хомс выставлены дополнительные наблюдательные посты. А в провинциях Латакия и Дераа незаконные бандформирования не раз нарушали режим прекращения огня, сообщает РИА Новости.

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