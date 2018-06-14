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14.06.2018,  
16:11
Текст: Антон Валагин

Видео: Турецкая подлодка торпедировала танкер в Черном море

ВМС Турции опубликовали видео с учений подводной лодки Yildiray в Черном море. 11 июня во время боевых стрельб субмарина телеуправляемой торпедой утопила списанный танкер.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости
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Погибшее судно принадлежало турецкому флоту. Подлодка погрузилась и с небольшой глубины выпустила по цели 533-миллиметровую торпеду, управляемую по кабелю. Та попала танкеру в среднюю часть, перед надстройкой. От взрыва судно разломилосьт пополам и в через несколько минут затонуло.

Yildiray относится к дизель-электрическим субмаринам "тип 209" немецкой постройки, стоящим на вооружении флотов 14 стран. Полное водоизмещение корабля 1586 тонн, длина 61 метр, подводная скорость 22,5 узла, экипаж 30 человек. Субмарина вооружена восемью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

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