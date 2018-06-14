Володин: Госдуме будет очень не хватать Станислава Говорухина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Станислава Говорухина.

Ранее пленарное заседание ГД началось с минуты молчания после того, как спикер сообщил о смерти известного режиссера и главы думского комитета по культуре.

- Сегодня нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни наш близкий и любимый человек Станислав Сергеевич Говорухин, - позже заявил председатель нижней палаты, которого цитирует пресс-служба ГД. - Все, чему посвятил себя Станислав Сергеевич, ему блестяще удалось.

Он напомнил, что на фильмах режиссера, сценариста и актера Говорухина выросло не одно поколение. Это "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Десять негритят" и многие другие любимые миллионами зрителей картины, привел в пример Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты назвал Станислава Говорухина "признанным авторитетом не только в профессиональной среде, но и в политике".

- Его отличало внимание к людям, желание добиться справедливости, - сказал Володин. - Нам будет очень не хватать Станислава Сергеевича - нашего друга, на чью помощь и мудрый совет всегда можно было рассчитывать.