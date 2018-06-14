Вышел мрачный трейлер ремейка "Дамбо" от Тима Бертона

Паровой каток капитализма и минорная клоунада: вышел первый тизер-трейлер "Дамбо" от Тима Бертона.

Сценаристом кинематографической версии известной своей воздушностью лопоухой истории стал автор фильмов "Трансформеры: Месть падших" и "Ключ от всех дверей" Эрен Крюгер.

В цирк попадает забавный и скромный слоненок Дамбо с невероятно огромными ушами, которого определили в чуткие руки Холта Фэрриера, некогда блиставшего на арене, и его детей Милли и Джо.

Но вскоре оказывается, что у ушей Дамбо есть весьма эффектное практическое свойство, которое владелец цирка решает превратить в звонкие дукаты, шиллинги и доллары.

Однако меркантильность одного предпринимателя привлекает внимание другого - рангом, энергией и корыстью повыше, и тот решает, что слоненок должен стать настоящей сверхприбыльной звездой под куполом.

Оригинальный анимационный фильм студии Disney получил несколько воплощений на экране, в данную кинематографическую версию добавлены его взаимоотношения с семьей людей, и это позволит раскрыть историю с другой стороны.

В ролях: Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон, Дэнни Де Вито и т.д.

В прокате РФ появится 28 марта 2019 года.