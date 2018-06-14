Застрелившая студентку американка избежала пожизненного срока

Жительница штата Аризона Холли Дэвис, застрелившая студентку из Китая Юэ Цзян, получит до 25 лет тюрьмы. Изначально американке грозило вплоть до пожизненного заключения.

В 2016 году управлявшая автомобилем Дэвис врезалась в машину, в которой сидела 19-летняя Цзян и ее приятель. В таких ДТП виновным почти всегда признается водитель заднего автомобиля. В припадке ярости Дэвис подбежала к машине китаянки и несколько раз выстрелила в девушку в упор. Раненая студентка вырулила на встречную полосу, но потеряла сознание. Вскоре она скончалась в больнице. По словам друга убитой, никаких споров или предварительного общения между Дэвис и Цзян не было.

Как сообщает РИА Новости, Дэвис пошла на сделку с правосудием. Признание вины позволило ей избежать пожизненного срока. Приговор огласят 15 июня.