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14.06.2018 02:46
Рубрика: В мире

Застрелившая студентку американка избежала пожизненного срока

Жительница штата Аризона Холли Дэвис, застрелившая студентку из Китая Юэ Цзян, получит до 25 лет тюрьмы. Изначально американке грозило вплоть до пожизненного заключения.

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В 2016 году управлявшая автомобилем Дэвис врезалась в машину, в которой сидела 19-летняя Цзян и ее приятель. В таких ДТП виновным почти всегда признается водитель заднего автомобиля. В припадке ярости Дэвис подбежала к машине китаянки и несколько раз выстрелила в девушку в упор. Раненая студентка вырулила на встречную полосу, но потеряла сознание. Вскоре она скончалась в больнице. По словам друга убитой, никаких споров или предварительного общения между Дэвис и Цзян не было.

Как сообщает РИА Новости, Дэвис пошла на сделку с правосудием. Признание вины позволило ей избежать пожизненного срока. Приговор огласят 15 июня.

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