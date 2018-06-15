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Американцы снимут сериал про русскую авантюристку Анну Сорокину

Новость 15.06.2018, 18:17 | Текст: Олег Усков
Фото: twitter.com/Gothamist
Фото: twitter.com/Gothamist

Гигант Netflix, пообещавший выдать на-гора несколько сотен сериалов в ближайшее время, озвучил новую позицию раскидистого списка.

Как сообщается, сервис и продюсерская компания Shondaland приобрели права на экранизацию журналистского расследования The Cut / New York Magazine о "деятельности" российского происхождения мошенницы Анны Сорокиной, представлявшейся Анной Делви.

Данная 27-летняя Делви, позиционируя себя как богатую наследницу обеспеченной семьи из Кёльна, годами вела ничем не подкрепленную роскошную светскую жизнь в Нью-Йорке, весьма экстравагантную притом: посещала престижные мероприятия и озвучивала планы открыть клуб и центр современного искусства. По поводу чего уже начались некоторые телодвижения.

Фото: kinopoisk.ru
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А что самое примечательное, Анну поддерживал Джоэл Коэн, расследовавший аферы Джордана Белфорта, героя картины "Волк с Уолл-стрит". Коэн, в частности, хлопотал за Сорокину насчет крупного займа на клуб - перед банком. Но ей отказали. А вскоре и вовсе разоблачили, арестовали - в 2017-м, и теперь она может сесть на пятнадцать лет - по целому букету обвинений. Где фигурирует обман множества людей на сотни тысяч долларов, а также банков и компаний.

Тогда же выяснилось, что Анна родом из России, что ее семья действительно переехала в Кёльн, в спальный район, и ее отец не торговал антиквариатом, а работал шофером.

Статья в The Cut была опубликована 28 мая. Под сценарий фактуру переработает Шонда Раймс, известная по сериалам "Анатомия страсти", "Скандал" и "Как избежать наказания за убийство" (она же - основатель Shondaland).

По датам и касту пока информации нет.

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