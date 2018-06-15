Багги "УРА" не подведет спецназ Росгвардии

Для спецназа Российской гвардии создан ударно-разведывательный автомобиль (УРА). Благодаря особенностям конструкции - багги с дугами безопасности и сеткой вместо лобового стекла - бойцы получили возможность быстро перемещаться не только по всем видам дорог, но и по труднопроходимым участкам местности.

О военном предназначении говорит характерная камуфляжная окраска. На крыше заметно место под установку пулемета ПКПН калибра 7,62-мм. Предусмотрена перевозка до 7 коробок для снаряженных пулеметных лент. Кроме того, на штурмовом автомобиле имеются крепления для трех автоматов, еще одного пулемета и двух реактивных противотанковых гранатометов.

Машина сравнительно компактная: ее длина составляет 3515 мм, ширина - 2230 мм, высота - 1460 мм. Масса в снаряженном состоянии - всего 700 кг. При этом вес перевозимого груза достигает 350 кг.

Мощность двигателя достигает 98 л.с. По некоторым данным, максимальная скорость достигает 120 км/ч. Применена механическая коробка передач. Объем топливного бака - 30 л.

Машина была продемонстрирована в конце мая текущего года в подмосковной Балашихе на втором научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018".