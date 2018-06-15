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15.06.2018 13:20
Рубрика: Происшествия

Блокировавший грузовики участник "Правого сектора" предстанет перед судом

Текст: Иван Петров

Следователи ГСУ Следственного комитета РФ закончили расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины Романа Терновского, сообщает пресс-служба следственного ведомства. Подследственного обвиняют в причастного к деятельности экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена решением Верховного суда на территории России, напомнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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По версии следствия, Терновский в 2015-2016 годах на территории Украины организовал изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации. "В частности, 15 февраля 2016 года на российско-украинской границе в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Терновский в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о беспрепятственном транзите транспорта участвовал в акции "медвежья блокада", проводимой, в том числе представителями "Правого сектора". Активисты незаконно блокировали проезд по территории Украины российских грузовиков с целью нанесения имущественного и репутационного ущерба России в ее внешнеэкономических связях", - рассказали в Следственном комитете.

Кроме того, 12 июня 2016 года Терновский и другие участники "Правого сектора" провели акцию по воспрепятствованию и срыву проведения мероприятий в честь Дня России в генконсульстве РФ в Харькове. Помимо прочего, обвиняемый осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора" в интернете, в том числе среди лиц, постоянно проживающих на территории России, добавила Светлана Петренко.

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В СК напомнили, что Терновский был задержан в Ростове-на-Дону в октябре прошлого года. "В настоящее время уголовное дело в отношении Терновского с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников экстремистской организации "Правый сектор" продолжается", - заключила официальный представитель СК России.

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