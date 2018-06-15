Два человека погибли в результате обстрелов в ДНР

Два человека погибли и 13 пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

"За семь дней обстрелов от оружия украинских силовиков получили ранения 12 мирных жителей. За указанные период погибли двое защитников Донбасса и один получил ранение", - отметил Безсонов.

Кроме того, он добавил, что площадь обстрела в последнее время заметно увеличилась.

Безсонов также констатировал несоблюдение украинскими военными режима прекращения огня. "За неделю зафиксировано 52 нарушения режима прекращения огня. По 38 населенным пунктам республики противник выпустил пять 152-миллиметровых и шесть 122-миллиметровых снарядов, девять танковых, 200 мин калибром 120 и 82 миллиметра, произвел 183 выстрела из вооружения БМП и БТР", - рассказал Безсонов.