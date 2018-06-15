Город Кировск в ЛНР частично обесточен после артобстрела со стороны СБУ

Большая часть зданий города Кировск в Луганской народной республике оказалась обесточенной после артиллерийского обстрела со стороны позиций ВСУ, передает ТАСС. Также пострадало одно из зданий.

"Приблизительно в 20:00, когда прифронтовой Кировск праздновал победу России в первой игре чемпионата мира по футболу, украинские войска произвели артиллерийский обстрел центра города, - сообщили в мэрии. - В результате прямого попадания одного из снарядов частично разрушен дом по улице Севастопольской. Также имеются повреждения по улице Горноспасательной. Город частично обесточен".