Ядерное оружие США убьет миллионы американцев

Ядерное оружие США приведет к гибели американцев даже в том случае, если неприятель, против которого его применят, не успеет вовремя отреагировать на нападение. К такому выводу пришли ученые Мичиганского технологического университета, проведшие первое в своем роде исследование.

Как пишет издание Science Alert, причина - в глобальной ядерной зиме, которая наступит после удара. Она нанесет непоправимый вред всем людям планеты, включая и жителей Америки. "Не обязательны радиоактивные осадки (хотя, конечно, есть и это): будет серьезное падение глобальных температур, когда гигантские облака сажи и дыма рассеиваются в атмосфере, скрывая Землю от Солнца в ядерном сумраке", - говорит руководитель исследовательской группы Джошуа Пирс.

Доктрина взаимного уничтожения предусматривает, что в случае применения ядерного оружия полностью будет уничтожена одна из сторон конфликта. Это очевидно. Однако концепция строится на ряде допущений: способность атакованной страны сразу зафиксировать нападение, сохранить свой ядерный потенциал и обеспечить неспособность к обороне у обоих участников конфликта. Если эти условия не будут выполнены, то в выигрыше останется только один участник конфликта. Но, как пишет издание, в любом случае возникнет так называемый экологический ответный удар. "Глобальный ожог снизит освещенность планеты и уровень осадков, сельское хозяйство понесет катастрофический урон и не сможет обеспечить достаточное количество продуктов, что неизбежно приведет к массовому голоду", - считает Пирс.

Специалисты Мичиганского технологического университета сделали подсчеты: если США использует семь тысяч ядерных боеголовок, от голода умрут до пяти миллионов жителей страны. Поэтому, уверены ученые, ядерная война вполне может быть самоубийством для всех.