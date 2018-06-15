Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.06.2018,  
11:26
Текст: Светлана Цыганкова

Ядерное оружие США убьет миллионы американцев

Ядерное оружие США приведет к гибели американцев даже в том случае, если неприятель, против которого его применят, не успеет вовремя отреагировать на нападение. К такому выводу пришли ученые Мичиганского технологического университета, проведшие первое в своем роде исследование.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Новые образцы спецтехники представят на "Армии-2018"

Как пишет издание Science Alert, причина - в глобальной ядерной зиме, которая наступит после удара. Она нанесет непоправимый вред всем людям планеты, включая и жителей Америки. "Не обязательны радиоактивные осадки (хотя, конечно, есть и это): будет серьезное падение глобальных температур, когда гигантские облака сажи и дыма рассеиваются в атмосфере, скрывая Землю от Солнца в ядерном сумраке", - говорит руководитель исследовательской группы Джошуа Пирс.

Доктрина взаимного уничтожения предусматривает, что в случае применения ядерного оружия полностью будет уничтожена одна из сторон конфликта. Это очевидно. Однако концепция строится на ряде допущений: способность атакованной страны сразу зафиксировать нападение, сохранить свой ядерный потенциал и обеспечить неспособность к обороне у обоих участников конфликта. Если эти условия не будут выполнены, то в выигрыше останется только один участник конфликта. Но, как пишет издание, в любом случае возникнет так называемый экологический ответный удар. "Глобальный ожог снизит освещенность планеты и уровень осадков, сельское хозяйство понесет катастрофический урон и не сможет обеспечить достаточное количество продуктов, что неизбежно приведет к массовому голоду", - считает Пирс.

Специалисты Мичиганского технологического университета сделали подсчеты: если США использует семь тысяч ядерных боеголовок, от голода умрут до пяти миллионов жителей страны. Поэтому, уверены ученые, ядерная война вполне может быть самоубийством для всех.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Павел Герасимов/ РИА Новости
"Терминатор-3" назвали угрозой самому продвинутому оружию США 10:00
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России 11.06.2018
Гиперзвуковое отставание от России и Китая встревожило Пентагон 10.06.2018
ядерное оружие
Фото: КАМПО
Для ВМФ России построят катамаран 14.06.2018
Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия 05.06.2018
США создадут новые ядерные боеголовки 05.06.2018