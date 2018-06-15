Постановление правительства Республики Карелия от 13 июня 2018 года № 206-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2018 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за первый квартал 2018 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 13 293 рубля

трудоспособное население - 14 389 рублей

пенсионеры - 11 210 рублей

дети - 12 667 рублей;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 12 437 рублей

трудоспособное население - 13 547 рублей

пенсионеры - 10 387 рублей

дети - 11 714 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 12 551 рубль

трудоспособное население - 13 659 рублей

пенсионеры - 10 495 рублей

дети - 11 849 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков

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