Казахстан расширил список стран для участия в миротворческих миссиях

Депутаты обеих палат парламента Казахстана поддержали предложение президента Нурсултана Назарбаева о расширении списка стран для участия военнослужащих в миротворческих миссиях ООН.

Обращение главы государства парламентариям озвучил министр обороны республики Сакен Жасузаков. "С целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров", - сказал он.

По словам министра, разработан список и регионов предпочтительных миротворческих миссий, передает РИА Новости. Жасузаков внес предложение о направлении до 40 военнослужащих на Ближний Восток, Кипр, в Индию, Пакистан, Ливан и в Западную Сахару.