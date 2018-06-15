Лавров обсудил с главой МИД Швеции российско-шведские отношения

Вчера по инициативе шведской стороны состоялся телефонный разговор главы российского дипведомства Сергея Лаврова со своим шведским коллегой Маргот Вальстрём. Об этом сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки к министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ) 18 июня с.г. в Стокгольме, которая станет заключительным мероприятием шведского председательства в этой организации, - указано в сообщении МИД России. - С российской стороны была дана принципиальная оценка востребованности СГБМ как ключевого формата для формирования на Балтике пространства стабильности, безопасности и устойчивого развития".

Отмечается также, что дипломаты обсудили ряд "актуальных вопросов российско-шведских двусторонних отношений и международной повестки дня, включая взаимодействие Москвы и Стокгольма в Совете Безопасности".