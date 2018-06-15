Лавров: РФ не допустит попыток переписать международные договоренности

Российская сторона не допустит попыток отдельных государств в одностороннем порядке переписать международные договоренности, в том числе касающихся стратегической стабильности. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с представителями отечественных НКО.

"Отстаивая свой суверенитет, свою безопасность, интересы своих граждан, мы будем одновременно защищать - и делаем это уже - основы международного права, договоренности, которые были достигнуты, о проблемах обеспечения стратегической безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения", - заявил Лавров.

"Не будем соглашаться с попытками в одностороннем порядке переписать, ревизовать эти договоренности. А их сейчас именно пытаются ревизовать", - подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также отметил, что Россия в случае внешнего давления на нее готова "отстоять свой суверенитет, обеспечить национальную безопасность, защитить права граждан".