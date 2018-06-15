Почему без России провалилась военная выставка Eurosatory 2018

Во Франции завершила работу военно-техническая выставка Eurosatory 2018. На этот раз она прошла без участия России. Да и каких-то особо эксклюзивных новинок показано не было.

Eurosatory проводятся под эгидой министерства обороны Франции с середины 1960-х годов. Вплоть до середины 1990-х это были весьма серенькие показы военной техники, выпускаемой странами НАТО. Расцвет выставки начался после того, как в ней стала участвовать Россия. После распада СССР тогдашнее "Росвооружение" буквально взорвало, как казалось, давно устоявшийся мировой рынок оружия. На продажу стали предлагаться новейшие системы вооружений, совсем недавно бывшие совершенно секретными, к экспорту никак не разрешенные.

Нельзя не сказать, что сами показы нашей военной техники на мировых выставках раз от раза становились все интереснее и ярче. Особенно там, где была возможность показать эту технику в действии.

Естественно, наши конкуренты среагировали и резко увеличили свои экспозиции. И Eurosatory из региональной выставки выросла до крупнейшего мирового военно-технического салона. При этом его организаторы всегда относились к нашей стране с уважением и старались сделать все, чтобы нареканий со стороны российских участников не было.

В Eurosatory 2018, как сообщается, принимали участие около двух тысяч компаний и организаций из 63 стран, которые развернули свои экспозиции на площади более 168 тыс. кв. м в выставочном центре "Пари-Нор", расположенном в парижском пригороде Вильпент. Предполагалось, что будет и единая экспозиция российских участников, которую традиционного организовывает "Рособоронэкспорт". Но выяснилось, что нам запрещено выставлять любые образцы военной техники и стрелкового оружия. То есть, мы должны были ограничиться плакатами и модельками. Совершенно естественно Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству рекомендовала воздержаться представителям оборонно-промышленного комплекса России и "Рособоронэкспорту" от участия в Eurosatory 2018.

Такие ограничения - акт очень недобросовестной конкуренции. Не секрет, что российские образцы оружия, особенно бронетехники, очень хорошо показали себя в региональных военных конфликтах. Спрос на западное вооружение на мировом рынке стал падать. И его производители не придумали ничего лучше, как, прикрываясь санкциями, ограничить выставочные показы российской военной техники хотя бы в Западной Европе. На выставках в других регионах планеты наше участие, наоборот, приветствуется - и в последние годы оно значительно расширилось.

Впрочем, ограничив участие России, европейские разработчики военной техники ничего революционного не показали. Весьма компетентный отечественный сайт BMPD, специализирующийся на военно-технической тематике, внимательно отслеживает и освещает все основные выставки вооружений. Eurosatory 2018 исключением не стал. Но внимание BMPD привлекло лишь несколько образцов, да и то, скорее, в силу своей курьезности.

Так, европейское объединение MBDA презентовало безэкипажную роботизированную противотанковую систему. Этот боевой робот на гусеничном ходу будет создан совместно с эстонской компанией Milrem Robotics. Подобных роботов в мире создано предостаточно. И затею еще одного проекта можно объяснить лишь попыткой напомнить, что в Эстонии, кто бы мог подумать, тоже существует своя робототехника, с которой не чураются сотрудничать даже такие гиганты как MBDA.

Турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri представила новый вариант колесной бронированной машины Pars 4x4. Изюминка в том, что на этом весьма неуклюжем на вид броневике установлен противотанковый ракетный комплекс с российскими противотанковыми ракетами 9М133-1 "Корнет-Э". И по мнению экспертов, эта машина вполне может найти своих покупателей.

Американская корпорация АМ General представила глубокую модернизацию своего широко известного легкого автомобиля HMMWV с колесной формулой 4х4, обозначенную как NXT 360. Смотрится весьма интересно, так что спрос на нее почти гарантирован.

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG (KMW, входящая теперь в объединение KNDS) представила прототип-концепт амфибийной гусеничной бронированной плавающей машины Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT). Знатоки сразу подметили, что очень похожие амфибии производились в Германии еще в годы Второй мировой войны.

Вообще, немецкая конструкторская мысль удивляет. Несколько лет назад на одной из выставок Eurosatory был показан концептуальный проект танка, пафосно названый MBT Revolution - основной боевой танк революционный. На деле оказалась глубокая и совсем не революционная модернизация классического "Леопарда". Со временем "революцию" переименовали в "эволюцию", но и с таким именем танк потенциальных заказчиков не заинтересовал.

А на Eurosatory 2018 немцы вообще удивили всех сведущих в истории развития бронетехники. В кооперации с французами они собрали и выставили на показ EMBT (Euro Main Battle Tank). Предполагается, что он станет основным европейским танком. Но как можно совместить совершенно несовместимые танкостроительные школы - немецкую и французскую? Ведь ХХ век показал, что танкостроение во Франции было и осталось убогим. В отличие от Германии, где проектируют и строят действительно отличную бронетехнику.

Над этим симбиозом "ужа и ежа" в сети посмеялись предостаточно. Впрочем, флаг им в руки! Пусть творят, деньги тратят, до уровня не то что "Арматы", но даже Т-90СМ им все равно не дотянутся. Немцы, вступая в такую кооперацию с французами, рискуют вообще растерять все свое былое мастерство.

Кстати, не так уж и давно мы тоже пытались создать российско-французскую бронемашину, правда, колесную. Назвали ее "Атом" и прототип показали на военно-технической выставке в Нижнем Тагиле. Вооружение предполагалось российским - и оно нареканий не вызывало. А вот колесное шасси проектировали французы. И то, что они предложили, породило массу недоуменных вопросов у российских военных специалистов. Правда, их успокоили. "Атом", в случае реализации, предполагалось экспортировать в третьи страны. Проект не состоялся, и хорошо. На базе собственной машины "Бумеранг" создана целая линейка колесных БМП с самым различным вооружением. Российские военные к ним проявляют большой интерес. Есть уже спрос и из-за рубежа.

В пятницу 15 июня Eurosatory 2018 завершил свою работу, ничем, стоит повторить, не удивив. А вот грандиозная международная выставка "АРМИЯ - 2018", которая откроется под Москвой 21 августа, сулит множество сюрпризов и настоящих открытий.