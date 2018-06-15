Почему элитные иракские танкисты выбрали Т-90 вместо "Абрамсов"

В Ираке элитная 35-я механизированная бригада пересела с американских танков M1 Abrams на российские танки Т-90С. Бронетехника США поступила на вооружение 34-й бригады, которая эксплуатирует второсортные танки и ведет относительно мало боевых действий.

Данный факт вызвал обеспокоенность у американских военных экспертов, опасающихся потери иранского рынка вооружений объемом в семь миллиардов долларов. Об этом сообщает аналитический портал Military Watch.

"Иракские военные демонстрируют большую уверенность в возможностях российской бронетехники. Ведь они имеют значительный опыт боевого применения, как американских, так и с российских танков. Их предпочтение в пользу Т-90 над М1, является серьезным ударом по престижу американских боевых бронированных подразделений", - пишет издание.

Поставленный в Ирак танк Т-90С может похвастаться рядом значительных улучшений по сравнению с оригинальным Т-90, и, хотя он не так сложен, как Т-90МС, используемые самими российскими военными, но является одним из самых эффективных танков в мире. Танк имеет мощный и экономичный двигатель, позволяющий проехать почти 40 миль в час (64 километра в час) по дорогам с дальностью 340 миль (547 километров) без дозаправки. При бронировании применяется смесь стали и композиционных материалов, что без потери качества бронирования уменьшает вес танка.

Поставляемые в Ирак танки также имеют ряд дополнительных мер для повышения их живучести против противотанкового оружия. Эти системы обороны позволяют танку обнаруживать лазерные целеуказатели и дальномеры, чтобы предупредить экипаж о том, что они являются мишенью. Усовершенствованная реактивная броня и экраны защиты также имеют решающее значение для обеспечения дополнительной защиты.

Кроме того, как резюмирует издание, Т-90С будет труднее уничтожить, а стоимость их содержания намного меньше чем у M1 Abrams. Российская бронетехника требует значительно меньше топлива и меньше обслуживания, чем менее живучая американская.