Подписчики соцсетей "Матч ТВ" смогут звонить комментаторам канала по окончании игр ЧМ

"Матч ТВ" открывает горячую линию с комментаторами для болельщиков. Во время чемпионата мира по футболу специальная "горячая линия" соединит подписчиков соцсетей канала с комментаторами "Матч ТВ".

Фото: Пресс-служба "Матч ТВ"

"Горячая линия" с комментаторами "Матч ТВ" #ПозвониНаМатч начала работу в день старта чемпионата мира по футболу и будет функционировать до дня финала - 15 июля.

Воспользовавшись специальным номером 8 800 333 46 18 (звонок бесплатный) в любой игровой день чемпионата мира, пользователи смогут узнать, что комментаторы "Матч ТВ" думают об игре дня в групповом турнире и двух играх дня в стадии плей-офф. Короткое и емкое сообщение, записанное на автоответчик, даст каждому позвонившему полное представление о только что завершившейся игре.

Текст сообщения составляют и записывают сами комментаторы непосредственно на стадионе сразу по окончании конкретного матча. Сложной спортивной терминологии в послании не будет - оно рассчитано на самого обычного зрителя. 30-секундная запись мнения комментатора будет доступна до окончания следующего матча и появления "свежего" аудиофайла. То есть пользователи в течение любого матча могут позвонить и узнать мнение комментатора о предыдущей игре дня.

После прослушивания приветствия от диктора "горячей линии" пользователю будет предложено выбрать вариант действия - нажать на одну из трех кнопок на клавиатуре телефона. Кнопка "1" предоставляет возможность узнать эксклюзивное мнение комментатора по игре дня в групповом турнире или первого матча в плей-офф. Кнопка "2" - по второму матчу дня в плей-офф. Кнопка "3" - пользователю будет предложено записать свое мнение по игре (играм) дня.

Сегодня в 14:45 "Матч ТВ" покажет игру конкурентов сборной России - Египта и Уругвая в прямом эфире. Комментировать будут Александр Шмурнов и Константин Генич. В 17:45 - Марокко - Иран, комментирует Роман Нагучев и Геннадий Орлов. А вечером, в 21:00 Португалию - Испанию на сайте matchtv.ru и приложении "Матч! Клуб" прокомментируют Роман Гутцайт и Юрий Розанов.