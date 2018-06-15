Помощники лидеров "нормандской четверки" встретятся 18 июня в Париже

Переговоры помощников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина, Россия) по Украине состоятся 18 июня в Париже. Российскую сторону на встрече представит помощник президента Владислав Сурков. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Во Франции в понедельник произойдет встреча помощников руководителей стран "нормандской четверки". Их встреча состоится в понедельник в Париже", - заявил Карасин и подтвердил, что Россию будет представлять Владислав Сурков.

"Повестка понятна - обсуждение вопросов реализации минских договоренностей, включая и формулу Штайнмайера, и наше предложение по миссии по охране наблюдателей ОБСЕ. Весь набор вопросов будет обсуждаться", - подчеркнул дипломат.

Напомним, что 11 июня в Берлине состоялась встреча "Нормандской четверки" на уровне глав МИД. "Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной", - отметил глава российского дипведомства Сергей Лавров по итогам переговоров.