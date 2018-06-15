Путин проведет серию международных телефонных разговоров

В Кремле рассказали о графике главы государства на сегодняшний день.
В первой половине дня Владимир Путин проведет несколько международных телефонных разговоров. Также сегодня состоится оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, на сегодня запланировано несколько внутренних рабочих мероприятий.
"График более лаконичный по сравнению с предыдущими днями и сосредоточен на внутренней работе", - заключил Песков.