Москва справилась с потоком пассажиров в день открытия ЧМ-2018

После вчерашнего матча-открытия болельщики вышли со стадиона "Лужники" за полтора часа и с фан-зоны на Воробьевых горах - за час. В столичном транспортном комплексе вчера было совершено 112 тысяч поездок, и он, по оценкам городских властей, полностью справился со своими задачами. Об этом сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

"К сожалению, мы понимаем, что жители района Хамовники вынуждены терпеть неудобства, связанные с обеспечением безопасности соревнований, - отметил заммэра. - Мы стараемся свести их к минимуму и снимаем большинство ограничений как можно быстрее. Все обращения, которые поступили к нам за время сегодняшнего матча, мы рассмотрим и на все вопросы ответим, совместно с УГИБДД по Москве".

Около 92 тысяч болельщиков уехали из "Лужников" и Фанфеста на метро и МЦК, 18 тысяч - бесплатными шаттлами S1, S2 и S8. Также две тысячи человек воспользовались аккредитованными такси, а многие вообще ушли пешком.

Кроме того, как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, вчера был поставлен рекорд пропускной способности на станции "Лужники" МЦК (ближайшей к стадиону) - через нее прошли 30 тысяч пассажиров. После матча в течение двух часов турникеты были открыты, также как и в южном вестибюле станции метро "Спортивная".

Сегодня матчей ЧМ-2018 нет, значительная часть ограничений в городе снята, сейчас метро и МЦК работают в обычном режиме.