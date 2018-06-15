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15.06.2018 14:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Танцы гигантского медведя под Брянском попали на фото

Фото: Заповедник "Брянский лес" Фото: Заповедник "Брянский лес"
Фото: Заповедник "Брянский лес"

Установленные в заповеднике "Брянский лес" фотоловушки зафиксировали у деревни Чухраи гигантского медведя. Рост зверя 2,2 метра - чтобы определить его, в кадр поставили работника заповедника.

- Огромное животное танцует свои "медвежьи танцы" ровно на том же месте, что и год назад. Это активный молодой медведь в возрасте шести восьми лет, - рассказали в пресс-службе заповедника.

Фото: скриншот Youtube
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Вытянувшись во весь рост, мишка метит свою территорию во время брачного периода. Спустя несколько недель на то же место пришел молодой и более мелкий медведь. В дни гона крупного сородича он не решился бы на такую дерзость, но спустя время уже можно и поинтересоваться, что здесь было, рассказали ученые.

- Столь крупный медведь - редкость для брянских лесов. За несколько лет работы фотоловушек подобные встречи можно сосчитать по пальцам. Таких вольных кормов, как на Камчатке, к примеру, у наших мишек нет, свою массу они набирают долго, - объяснила Елена Ситникова, заместитель директора заповедника по научной работе.

С 1996 года в "Брянском лесу" действует программа по восстановлению почти исчезнувшей популяции бурого медведя. За 22 года выпущено в дикую природу 16 медвежат-сирот, воспитанных на тверской биостанции по бесконтактной методике. Вместе с несколькими аборигенами они дали начало новой популяции. Сейчас на территории заповедника живут 12-13 медведей, в биосферном резервате " Неруссо-Деснянское Полесье" - порядка 25.

На территории заповедника и в его охранной зоне установлено несколько десятков фотоловушек. Данные с них снимаются раз в несколько месяцев.

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