В Рязани девочка сломала бедро в детсаду

В Рязани СК проверит случай с травмированием ребенка в детском саду.

Накануне в соцсетях появилось сообщение матери девочки о том, как ребенок получил осколочный перелом бедра. Это случилось во время прогулки: ногу девочке перебила планка качелей. Как рассказала мама ребенка, заведующая детсадом вины в случившемся не признает, поскольку девочка якобы споткнулась и упала сама и этот несчастный случай не связан с образовательной деятельностью.

Теперь в ситуации будут разбираться следователи.

В ходе проверки, как пояснила старший помощник руководителя регионального главка СК Анжелика Евдокимова, будут установлены все обстоятельства случившегося, проверена деятельность лиц, ответственных за безопасность детей, и дана правовая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.