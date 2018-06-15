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15.06.2018 19:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани девочка сломала бедро в детсаду

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани СК проверит случай с травмированием ребенка в детском саду.

В Ярославле СК проверит факт травмирования ребенка в детском саду

Накануне в соцсетях появилось сообщение матери девочки о том, как ребенок получил осколочный перелом бедра. Это случилось во время прогулки: ногу девочке перебила планка качелей. Как рассказала мама ребенка, заведующая детсадом вины в случившемся не признает, поскольку девочка якобы споткнулась и упала сама и этот несчастный случай не связан с образовательной деятельностью.

Теперь в ситуации будут разбираться следователи.

В ходе проверки, как пояснила старший помощник руководителя регионального главка СК Анжелика Евдокимова, будут установлены все обстоятельства случившегося, проверена деятельность лиц, ответственных за безопасность детей, и дана правовая оценка их действиям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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