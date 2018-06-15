В Комсомольске слепой мужчина провалился в глубокую траншею

Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришли на помощь слепому мужчине, который упал в вырытую коммунальщиками траншею.
Инцидент произошел на улице Тепличной в Комсомольске-на Амуре. Инвалид по зрению отправился в магазин за хлебом, однако, двигаясь при помощи палочки привычным путем, рухнул в яму глубиной в полтора человеческих роста.
Отмечается, что траншея была огорожена красно-белой ленточкой. Ставшие свидетелями происшествия прохожие позвонили спасателям.
Сотрудники МЧС, спустившись в яму, эвакуировали из нее комсомольчанина. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась.