Ижевчанина оставили под стражей за убийство соседа в новогоднюю ночь

В Ижевске продолжается расследование убийства, произошедшего в новогоднюю ночь: мужчина убил соседа, попросившего его сделать музыку в квартире потише.

Как сообщили в прокуратуре Удмуртии, Верховный суд республики рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого о продлении срока содержания под стражей. Суд апелляцию не удовлетворил.

В день трагедии ижевчанин пришел к своему соседу, попросил сделать музыку тише, но в ответ его сильно избили. От полученных травм потерпевший скончался у себя в квартире. Нашли его только спустя несколько дней.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Обвиняемого оставили под стражей. Расследование продолжается.