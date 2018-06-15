Пермская пенсионерка заплатила 400 тысяч рублей долга, пожив в Швеции

Пожилая жительница Перми задолжала банку крупную сумму, но не спешила рассчитаться. В связи с этим в счет погашения долга уходила половина ее пенсии. При этом судебным приставам все это время не удавалось встретиться с должницей.

Неожиданно пенсионерка сама связалась с судебным приставом, сообщив, что уже давно находится в Швеции и планирует по возвращении на родину погасить долги.

Как пояснили в УФСС по Пермскому краю, обещание должница исполнила, выплатив в счет погашения долга более 400 тысяч рублей, а также более 50 тысяч рублей исполнительского сбора (является своеобразной штрафной санкцией, применяемой к должникам, не исполняющим требования суда).

Таким образом жительница Прикамья избавилась от статуса должницы и вновь получила возможность путешествовать за пределами страны.