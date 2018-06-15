"Саратовские авиалинии" отозвали заявление на возобновление полетов

Руководство "Саратовских авиалиний" передумало создавать нового воздушного перевозчика на базе старой авиакомпании. Гендиректор АО отозвал свое заявление о намерении вновь получить сертификат.

Авиакомпания была лишена Росавиацией с 31 мая сертификата эксплуатанта, как сообщалось, в связи с выявленными нарушениями безопасности полетов. После лишения сертификата акционер "Саратовских авиалиний" Аркадий Евстафьев на следующий день подал заявку на получение нового сертификата для авиакомпании с тем же названием.

9 июня руководитель Росавиации Александр Нерадько высказал мнение, что несерьезно было выходить для получения разрешения на перевозки с тем же парком воздушных судов и тем же руководящим составом авиакомпании. Сегодня, как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, руководство компании от этого отказалось.

Как заявляет сайт "Саратовских авиалиний", компания уже вернула пассажирам 169,5 миллиона рублей за 26,7 тысячи ранее проданных билетов на отмененные рейсы. Ранее сообщалось, что авиакомпания реализовала около 70 тысяч билетов на более чем 400 миллионов рублей.